陳淑莊涉違禁聚令　警今到酒吧搜證

新冠肺炎疫情嚴峻，政府早前宣布關閉酒吧14日，同時限制市民不得在任何公眾地方進行多於4人的群組聚集，惟公民黨議員陳淑莊被揭發於本月2日在深水埗一酒吧內與約40人聚會，有違反禁令之嫌。至今日(17日)晚上，旺角警區刑事調查隊探員突擊到上址巡查及搜證。

7至8名警員於晚上8時到達深水埗大南街27號一間酒吧，要求進入店舖搜證，所有警員進入前都有經過探熱。警員進入店舖後，隨即落閘關門。大約半小時後，警員離開酒吧，並帶走一部電腦顯示屏幕，以及電腦硬件等，未有回應現場記者提問。記者亦向被搜查的酒吧追問，但酒吧依舊落閘，沒有人回應提問。

事發於本月2日晚上11時許，陳淑莊與約40人到深水埗一酒吧，當時酒吧半落閘，之後陳被指帶醉乘的士離開。陳事後聲稱因政府突然宣布要酒吧停業14日，故她到該酒吧與受影響的飲食業人士林瑞華等人開會，籌備翌日早上在立法會舉行的記者會，「死撐」無聚眾，而酒吧當時無營業，她只是以議員身份出席公務會議，並無違法。她續指警方收到噪音投訴，午夜時分4名警員曾到場了解後離開，無驅散任何人，會議持續至翌日凌晨2時結束。

惟政府本月4日已回應指，議員在議會以外其他場合參與或組織群組聚集，均不獲豁免，根據有關規例列明的12項被豁免的群組聚集，其中一項為「為執行法定團體或政府諮詢機構的責任而進行的群組聚集」；另一項則為對在立法會或區議會進行的程序屬必要的群組聚集。然而，立法會並非法定團體或政府諮詢機構，議員在議會以外其他場合參與或組織群組聚集，不管是否屬於立法會的職能，亦不屬此項獲豁免的群組聚集，意思指陳淑莊以議員身份參與群組聚集是不獲豁免。