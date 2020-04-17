政Whats噏：旅遊業工會鬧爆朱凱廸言論無良

本港過去10個月受反修例示威及近期新冠肺炎疫情雙重打擊下，不但重創經濟，各行各業叫苦連天，其中旅遊業界更是首當其衝。有旅遊業工會今日(17日)下午到政府總部門外請願，抗議反對派議員朱凱廸早前發表「(旅遊業界)司機同導遊無端端受到(政府)特別照顧」嘅言論無良，鬧爆佢「打爛(業界)飯碗」，同迫市民走上絕路。

香港旅遊業僱員總會10多名成員分成4小組，在政府總部門外高叫「朱凱廸，出賣領隊導遊」等口號表達不滿，抗議朱凱廸早前曾發表有關「司機同導遊無端端受到(政府)特別照顧」的言論。該會副理事長梁芳遠希望朱澄清相關言論，又話朱嘅言行唔單止無良，仲搞到成個旅遊業界都好嬲，梁認為「做議員唔應該為選票」，反而應該致力為市民爭取權益。

梁又話，如果香港無咗旅遊業就會變成「骨牌效應」，搞到其他行業不斷叫苦連天，並陸續出現失業潮，變相打爛前線從業員飯碗，梁希望反對派議員唔好再為政治目的而拉布，呼籲反對派憑良心做人，唔好喺立法會財務委員會阻撓通過第二輪防疫抗疫基金撥款，令市民能夠早日得到支援。

朱凱廸回應話，香港旅遊業僱員總會係無聽到當時佢喺記者會講嘅係幫緊一班保險業自僱經紀，爭取番好似的士司機及導遊自僱人士嘅待遇，因為現時從事保險業嘅自僱人士1次過得7500港元，反而的士司機同導遊每月有5000至6000港元，為期半年，但佢唔係叫政府唔好畀補貼的士司機同導遊喎，而係叫當局畀埋保險業自僱人士。

咁朱凱廸會唔會覺得自己嘅言論被人斷章取義呢？朱就話已經講完，無嘢再講喎。其實議員協助行業爭取權益並無問題，但當你比較到其他行業嘅利益時，言語間就好容易掀起政治風波，唔通呢啲就係堪輿學家口中嘅口舌是非？