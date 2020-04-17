泛民拉布近12小時　千億次輪抗疫基金未表決

在泛民拉布的情況下，立法會財務委員會今日(17日)已開會審議第二輪防疫抗疫基金撥款近12小時。財委會主席陳健波晚上宣布，會議於晚上11時中止，明早(18日)9時繼續，令涉款逾1300億的次輪抗疫基金仍未能表決。多名建制派議員發言時直斥民主派議員拉布，阻礙次輪基金撥款議案通過。陳健波表示，目前共接收20份臨時動議案，將一併順延至明天會議終止後討論。

會上有議員提及有關政府向準備開業進行社交聚會的派對房(Party room)提供資助的問題，詢問政府是否打算一同向未開業或準備開業的派對房給予補貼。律政司司長鄭若驊回覆時表示，部分用作舉行社交聚會的處所應該有領取飲食牌照，因此是合法經營，但其中有些嘗試設置成為一個社交聚會處所的派對房則違犯了地契或公約等相關情況，政府為了避免違犯相關條文而決定不處理申請資助的派對房。

鄭又提到，政府早前訂立《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》的目的，是防止人群聚集，不希望在禁聚令生效下，令合法或未有持牌的派對房變成聚集的地方。