內地新冠肺炎共4632人病亡　武漢疫情維持中風險

內地新冠肺炎疫情逐漸緩和，重災區的湖北武漢市已於日前解封。該省疫情防控指揮部周五（17日）表示，全省高風險的市縣維持為零，而武漢市仍有1個城區為中風險。另繼武漢市修訂當地病例數字後，確診和病歿個案增加；內地截至周六（18日）凌晨，累計確診病例82,695宗，4632人病亡。

根據國務院聯防聯控機制發布的《關於科學防治精準施策分區分級做好新冠肺炎疫情防控工作的指導意見》，將各地的疫情風險劃定標準。經湖北省疾控中心組織專家評估，截至周四（16日），全省共有75個市縣為低風險，而武漢市則是中風險，是省內唯一一個中風險的市縣。而在武漢市的13個城區當中，有12個地區為低風險，只有礄口區是市內唯一的中風險地區。

此外，武漢血液中心主任王嵐指出，為確保血液的保障和安全，當局近日強化點對點服務，充分發掘血液自採能力，並通過獻血車上門接送等方式進行血液採集。截至目前，血液中心共採集了新冠肺炎康復者的血漿1101人次、近38萬毫升，可用於治療500多名患者，有效滿足臨床需求。