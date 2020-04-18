東方日報A1：三個月逾6億口罩堆填　環境污染播疫兇險

全港巿民防疫，棄置大量口罩，保守估計港人每日耗用逾八百萬個口罩，由一月底疫情爆發至今，累計棄置逾六億個，但口罩可能帶有病毒，外層物料防水又無法分解，外國部分地區已將口罩歸類為醫療廢物要焚燒處理，惟港府卻視作等閒，當一般垃圾堆填了事。有巿民狠批政府由提供到處理銷毀口罩各層面都一團糟，無周詳計劃。環保人士批評在安全保障意識方面，香港落後於人，有議員更擔心大量口罩棄置將加重堆填區負荷，恐成環保災難。

新冠肺炎病毒已證實可透過飛沫或殘留在物件上的飛沫傳播，口罩能有效抗疫，但政府並未將口罩列入醫療廢物範疇，目前病原體感染的病人的傳染性物料，僅涵蓋十六種病毒污染物料，例如伊波拉病毒、疱疹B病毒及嚴重急性呼吸系統綜合症冠狀病毒等，但未有標示將新冠肺炎病毒包括在內。

一般醫療廢物不可與都市固體廢物或其他廢物一起收集或處置，須由持牌收集商收集和運往持牌處置設施妥善處置。然而衞生署衞生防護中心只教巿民將使用過的口罩棄於有蓋垃圾桶，不要重用。

綠領行動總幹事何漢威表示，棄置口罩量大增，惟政府卻無考慮妥善處理方法並不恰當，巿民只能用民間智慧去處理。他續指外國部分地區有專供巿民棄置口罩的收集裝置，又或建議先消毒口罩外層才棄置，更將口罩列作醫療廢物，視作有害物質處理。不過，從環保角度，何不贊成焚化處理垃圾，會污染空氣，故建議巿民可用更換濾心的布口罩，減少棄置口罩。

議員何啟明認為口罩的底及面物料與環保袋無分別，屬於難降解物料，相當於將數億個難降解物料棄置堆填區，政府若繼續不正視問題，恐會釀成環保災難。而胡亂棄置口罩也會增加清潔人員的感染風險，他促請港府應倣效外國，集中處理並銷毀口罩。

東方日報記者日前到深水埗、旺角及油麻地等多區巡視，先後在坑渠邊、行人路上或花槽發現被人棄置的口罩，無人清理，亦目睹有個別巿民隨手亂拋口罩。巿民對政府將口罩視作一般垃圾堆填亦有微言，市民張小姐批評政府無論在提供口罩及處理銷毀口罩方面都無周詳計劃，處理方法一團糟，口罩既難分解，又有病毒，應當醫療廢物焚毀處置。巿民袁先生亦指，堆填口罩時塵土飛揚恐會播毒，廣泛面積鋪滿廢棄口罩，日曬雨淋，依附在口罩外的病毒四處飄散。

巿民隨街棄置口罩亦對清潔工人造成風險。清潔服務業職工會總幹事杜振豪表示，巿民未必懂得如何紮好口罩棄置，有時甚至將口罩隨手棄在垃圾桶旁邊，加上清潔工人每日只獲派一個口罩，配給不足，增加清潔時感染病毒風險。他認為，政府應加強宣傳教育，指導巿民如何棄置口罩。清潔工友芬姐表示，為了餬口「唔擔心得咁多！」幸好亂棄口罩的巿民不多。另一清潔工陳先生則笑言自己勤洗手，百毒不侵。

到底應否將口罩列為醫療廢物，感染及傳染病專科醫生曾祈殷表示，口罩有很多用途，一般工業或清潔工人都會使用，該些口罩並非無病毒，故是否應將所有使用過的口罩視作醫療廢物值得商榷，但醫院及診所的口罩則可視作醫療廢物。他又批評現時街道上的垃圾桶及分類回收桶都不足，談何分類及收集口罩，他促請政府增加街上垃圾桶，方便巿民棄置垃圾。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：