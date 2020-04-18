外賣量大升即棄餐具激增　港府無遠見塞爆堆填區

新冠肺炎疫情當前，市民減少外出，外賣量大增，有環保團體早前推算每周消耗約一億件外賣即棄塑膠飯盒刀叉等餐具，擔心出現「膠災」，最終塑膠餐盒餐具加速塞爆堆填區。有議員、環保團體及回收商齊批評政府未有在現時非常時期加強宣傳源頭減廢及走塑，亦無提供誘因鼓勵巿民參與回收，錯失宣傳時機，另外，遲遲沒有定下走塑時間表，亦難辭其咎。

議員葛珮帆表示，外國有地方已禁用即棄餐具，但政府未有設立相關時間表，亦無積極推動使用可分解的即棄餐具代替品，僅空口叫人走塑，根本不重視環保。正因為政府長期忽略推動使用可分解的代替物料餐具，以致無生產商生產，面對疫情外賣飯盒數量大增，錯失推動鼓勵走塑的時機。

香港廢塑料協會副會長黃頴灝表示，在日本塑膠必須分類回收、德國則不准將塑膠堆填，惟香港卻賞罰政策均無，故無人參與回收。他認為政府應資助回收廢塑膠，以英國為例，政府支援回收業界約三毫八仙一公斤廢膠，業界再分拆給前線回收及巿民，才能鼓勵巿民參與。香港棄置廢塑膠既無罰則，亦無回收獎賞誘因，才致出現減膠不成的死結。

綠領行動總幹事何漢威亦指政府沒有抓緊目前機會宣傳走塑，建議應與餐飲業界合作，在食肆加強宣傳，從源頭減廢入手，外賣時走塑，並應加快推出中央收膠。

環境局回覆東方日報的查詢時表示，環保署和環境運動委員會均透過社交媒體提醒市民「環保抗疫」，並推出網上活動，鼓勵市民支持「外賣走塑」。環保署正檢視有關計劃的推行情況，會繼續與餐飲業界不同持份者保持聯繫，考慮進一步合作推廣減少使用即棄塑膠餐具。另外，政府委託的顧問就管制或禁用即棄塑膠餐具研究預計今年年底完成。