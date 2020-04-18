食肆停運客量大跌　廚餘減少環保假象

環境局最新數字顯示，有機資源回收中心今年首兩個月的廚餘處理量僅得四千七百公噸，較去年同期下跌約一成五，數字並非反映工商界有效減少廚餘量，而是在新冠肺炎疫情下，主題公園及商場食肆暫停營業，巿民減少外出用膳，才出現廚餘量減少的「成果」；同時巿民買外賣飯盒進食，所產生的家居廚餘量預期相應增加，則無從統計。

環境局回覆東方日報查詢時表示，有機資源回收中心的處理量下跌，主要是由於回收中心目前大部分的廚餘來自食物工場，而其產品的生產及需求自今年一月底起受疫情影響，廚餘量亦因而減少。

此外，回收中心其他主要廚餘來源如機場、主題公園、商場、會議與展覽場地、酒店及餐廳等的日常營運，亦受到疫情影響，人流及顧客大量減少。加上中小學及大專院校等現時停課，學校午膳供應商及大學食堂亦暫停運作，以致運送到回收中心的廚餘量有所下降。

環保署表示正積極籌備在今年度下半年分階段推出免費廚餘收集先導計劃，為更多機構提供免費廚餘收集服務，以逐步提升回收中心處理量。