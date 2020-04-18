去錯地方截錯電　港鐵九龍灣車廠跳掣

港鐵連續兩日發生事故！繼本報踢爆本月四日有觀塘線列車「跣胎」後，翌日又發生嚴重意外。消息指，港鐵一名維修員當時在九龍灣車廠進行電區隔離工作，疑未有依照程序，又到錯誤地方進行工作，導致全廠跳掣停電。港鐵承認事故並稱會進行內部調查，又已按機制通知相關政府部門，事件中無人受傷。議員批評港鐵維修人員青黃不接，公司投放資源亦不足，導致事故頻生，要求港鐵增撥維修資源。

港鐵在進行架空電纜的維修工作前，必須安排維修人員在特定位置進行電區隔離工作，以阻隔電流，確保維修工作是在安全情況下進行。不過，消息人士向本報透露，本月五日中午十二時許，九龍灣車廠正進行工程準備工作，由於車廠需要做電區隔離，故安排一名維修員前往工作地點準備掛接接地棍以阻隔電力，惟該名維修員竟走錯地方，往北面區域進行掛接工作。

消息人士指，根據既定程序，在進行掛接工作前，有關人員必須測試該處供電設備，確保架空電纜是否已斷電，惟因該名維修員並未跟從程序，直接把接地棍掛上，再因走錯到仍有供電的區域，導致「爆棍」事故，九龍灣車廠即時停電，令當時所有列車均未能出入車廠。據報事發後，中央控制中心曾向調查經理索取事故原因以作紀錄，但調查經理以中央控制中心毋須知曉為由拒絕交代。

港鐵回應指非常關注事件，調查後發現事件涉及一名授權人員未按正確程序，在非原定位置掛上接地棍所致，又強調架空電纜的安全防護裝置亦正常運作並即時啟動，發揮保護功能，事件中無人受傷，亦無影響列車服務。港鐵重申在架空電纜維修方面有嚴謹的指引及安全程序，公司要求所有維修人員遵守。

曾在九鐵工作的香港鐵路運輸專業人員協會副主席張年生表示，九鐵多年前曾發生類似事件，當時維修員不幸觸電，最後需要截肢，認為今次意外無人受傷屬僥倖。他稱雖然跳掣停電即代表安全防護裝置有啟動，但接地棍「爆開」，亦有機會擊中維修員，認為港鐵應加強維修人員培訓。

鐵路事宜小組委員會主席陸頌雄則指港鐵投放在維修的資源不足，令人才流失，直言：「人手不足又要做，所以忙中有錯！」又批評管理層甚少到前線督導，要求港鐵增加資源留住人才，管理層亦應不時到前線了解情況。