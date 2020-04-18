探射燈：業界轟規例不合理　生意雪上加霜

違反餐飲業防疫規例可罰款5萬港元及監禁6個月，惟限制實施後，令原本已收入大減的行業雪上加霜，有業內人士坦言部分措施難以執行，為保生意惟有博一博。

「講出嚟係唔合理，要跟足可以唔使做生意。」火鍋店店主程俊豪指防疫限制中，業界較難執行枱與枱之間1.5米距離，有同業指店舖空間不大，難以調整，「如果本身有10張枱，可能得返2張。」他又指店內最多只可接待原來座位數量的一半客人亦不成理。他批評部分防疫措施「做嚟嘥氣」，又指政府行動拖拖拉拉，令業界更傷。他指有執法人員選擇性執法，縱容不少違規情況，對被檢控的同行不公平。

「唔做就白白損失咗生意，希望博一博。」餐飲聯業協會會長黃家和指，業內經營慘淡，部分人難免抱着僥倖的心態犯規，他希望政府新一輪保就業措施可為業界帶來正面作用。

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