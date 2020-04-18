探射燈：出外食飯高危　同餐廳可集體中招

林緯遜指如食客距離過近或餐廳內的空氣流通不足，會令感染機會大增。

食店滿座，令潛在感染新冠肺炎病毒風險增加，內地曾有3個互不相識的家庭，因前後腳到同一家餐廳吃飯，結果不幸集體中招。有傳染病專家警告，如食客距離過近或餐廳內的空氣流通不足，會令感染機會大增。

「如果有人帶病毒，佢一咳嘅話飛沫可以飛近2米，甚至飛沫會直接進入另一個人嘅呼吸系統，令對方受感染。」感染及傳染病科專科醫生林緯遜指，除了留意飛沫，因病毒可依附物件上較長時間，更令人防不勝防，「如果有啲帶病毒嘅飛沫喺枱面，另一個食客因為無留意而掂到，再用嗰隻手指去掂自己嘅眼或者鼻，亦都可能會受感染。」

林提醒對火鍋要格外小心，「病毒有機會殘餘喺啲煙度，如果個處所通風係比較差嘅，有機會會被同枱，甚至隔籬枱嘅食客吸入，令人體受感染。」林呼籲市民應暫時忍耐，嚴格遵守政府推出的「社交戒嚴令」，減少出外食飯聚餐，減低感染機會。

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