探射燈：餐廳處處違疫令　顧客並肩密密食

政府早前推出餐飲業多項防疫措施，並指食肆若不遵守措施，恐不獲發資助。惟商場公共空間卻成規管漏洞，食客肩並肩除罩密密食。東網記者巡視觀塘區內5分之1食肆涉嫌違規，不少未有為進入者探熱，有麵店幾乎坐滿全部座位，又有店座位分隔不清晰。此外，多間食店雖合乎規例，卻涉嫌違例霸佔行人路。業界代表批評，防疫措施不夠清晰，且實施倉卒；議員則促政府盡快補漏和嚴厲執法。

葵涌廣場扶手電梯旁的公共空間，4張長椅聚集近20人，每張椅上坐約5人，人人背對背、肩並肩。長椅上的陳小姐質疑，長椅不屬任何食肆，似乎不受防疫措施限制。執業大律師陸偉雄表示，上述情況應由物業管理公司負責，並受「限聚令」監管，但可能食店與管理公司權責不清。

東網記者巡視觀塘區內35間食肆，發現有至少7間涉嫌違反6項防疫規例，不少食肆未有為客人量體溫。秀茂坪有麵店店內7張圓枱幾乎坐滿，部分食客要「搭枱」。區內有商場的兩間餐廳座位疑分隔距離不足，食客背貼背；場內另有食肆入座人數逾半。另一商場有車仔麵檔「L形」餐枱兩邊各擠4人，如以兩張枱計算，中間未有任何阻隔或1.5米距離。此外，大圍有麵店6張「梗枱」均有食客，而進入前亦未有量度體溫。

元朗又新街及建業街多間食店雖合乎防疫措施，卻涉嫌違法擴張店面，在店外阻街擺設近10張枱做生意，餐枱設於行人通道兩旁，食客口沫橫飛，對行人及其他食客都構成潛在傳播風險。

餐飲聯業協會會長黃家和亦曾於九龍區發現違規情況。現代管理（飲食）專業協會會長胡珠批評執行有難度，如顧客是否已食完及要求他們戴回口罩，「唔通你下下行過去問一問個客食完未咩？咁樣只會引起不必要嘅衝突。」

議員郭家麒批評，防疫措施以規範餐飲業為本，但存在不少灰色地帶，又指在抗疫危急關頭，政府部門無論在執法還是政策上仍然是「各自為政」。

食環署回覆指，派員巡查上述大圍及秀茂坪食店期間，未有發現違規情況；觀塘車仔麵檔及葵涌廣場的食物業處所內或毗連地方，未有發現提供座位或桌子，就葵涌廣場公用部分長櫈，管業處將採取跟進行動。該署署長劉利群日前表示，署方已巡查3.2萬次，發出1.7萬多宗勸喻，並發出30多張定額罰款通知書。

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