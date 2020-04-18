Dr.東：新放射治療法減副作用　直腸癌患者5周除病　

癌症治療為很多病人帶來希望，醫學界近年不斷改良治療方法，在放射療法上引入新技術，有腫瘤專科醫生介紹，新放射治療法可針對實體腫瘤，即乳癌、肺癌及腦癌等有實體腫瘤組織的癌症作介入治療，副作用較少，有病人接受治療5周便獲根治。不過，若病人的癌細胞已有廣泛轉移，便未必適用。

臨床腫瘤科專科醫生羅振基表示，一般腫瘤的治療方法包括手術切除，提取組織化驗腫瘤；部分病人施術後不能再接受手術，這時放射治療等局部性非手術治療法便大派用場。惟傳統放射治療法亦有一些局限，如治療期間或會破壞人體的正常組織，以治療大腸及前列腺癌為例，病人在放射治療時會被「電」，其腹盤腔等膀胱位置或受影響，有病人小便時感疼痛、發炎；若放射治療屬高劑量，更可能令病人膀胱萎縮，小便變得頻密。

談到新放射治療法，羅表示，該療法可將高劑量的輻射集中於腫瘤組織，減少對患處周邊器官及正常組織的影響。他續稱，放射治療是利用高能量光子、質子或重離子射入癌細胞，令在內的DNA產生變化，使到癌細胞不能再分裂和生長。新療法把高能量輻射集中於癌細胞附近，其他正常細胞便不會受損，由於放射治療是局部治療法，故較適合乳癌、肺癌及腦癌等實體腫瘤。

大腸癌中的直腸癌是本港常見癌症之一，但是否要先切除癌組織，需視乎患者癌細胞的位置，若直腸腫瘤位置很低，手術便可能需切除病人的肛門，有機會患者要終身使用假肛，無法正常排便。另一方法是以放射治療「縮小腫瘤組織」，羅補充，若腫瘤組織縮小後，為病人做手術時便毋須切除肛門，這是放射治療的優勢。

他透露，曾有一名58歲、患局部性中期肺癌的男子，經全身正電子掃描後，發現有息肉生長在直腸近肛門位置，病人治療肺癌前已切除息肉，但化驗再發現他是早期直腸癌，原來該名病人肺癌治療完成一年多後，之前長有直腸癌的位置附近出現淋巴，抽取組織竟發現是直腸癌復發，後來以放射治療結合化療，5周後根治，病人無需再受「切肉」之苦。

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