研用社區康復設施隔離患者　醫管局承諾必遠離民居

醫管局主席范鴻齡今日（18日）出席電台節目時表示，醫管局作為抗疫最後一道防線，在疫情下並無空間鬆懈，就算確診個案最近有所下降，局方都要積極研究萬一香港每日出現數百甚至上千宗確診新冠病毒個案，病床不能應付下，就需要利用社區康復設施隔離部份患者。他又指，局方甚至有預案，萬一疫情災難式或爆炸式轉變，都有應對方法。

范指設立社區康復隔離設施方面須與專家小組商討，制定移送病人和醫護工作安全的方案，並正研究選址和營運安排等問題。他表示，昨日已與行政總裁高拔陞到過一些設施視察，但未有透露選址，強調無法等候興建新選址，只能在政府現有物業中選擇，必定會遠離民居，不會影響社區安全。范又強調現時香港疫情未需要啟動康復隔離設施，但參考外國和新加坡的情況，認為要做好準備。

高拔陞則表示，若香港每日確診個案數目再下跌，局方就要恢復部分早前暫緩的非緊急服務。他指出現時醫管局隔離病床供應充足，但相信病毒短時間內不會消失。不過他認為局方已改善保護裝備，在感染控制上亦更有經驗，可以應對「新常態」，包括調節醫院內人流控制、程序，以及感染控制措施等。