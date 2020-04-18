9成DSE試場間距1.8米　教育局警告考生隱瞞病情會扣分

新冠肺炎疫情雖未平息，但教育局已決定中學文憑試(DSE)下周五(24日)開考，日校考生昨起(17日)可回校領取新的准考證。局長楊潤雄今早(18日)在電台節目表示，考試及評核局已到學校巡視，約90%的試場可以做到考生距離1.8米，屆時考生入場需要做體溫檢測和交健康申報，超過38度不能入場，重申考生若身體不適或發燒應即去求診，如發現考生有心瞞騙，考評局會有行動跟進，成績亦會有影響。

楊指出，雖然仍有部分試場做不到考生距離1.8米，但亦能保持相當安全的距離，認為考生可以放心，考評局會繼續到試場視察，確保環境安全。至於在聆聽考試方面，他稱由於要遷就儀器，放置方法與考筆試情況有不同。另外，他指明白有考生對考試延期心情忐忑，學校亦有為考生作一些輔導，為他們準備心情，在疫情下應付考試。

他又稱，即使文憑試已暫定下周五開考，但當局同時已開始要求學校評估考生的校內成績，作好兩手準備，而有關數據亦可作長遠參考，日後研究如何完善評估機制。楊指考評局現正進行的「等級預測研究計劃」，是疫情前已經進行，主要針對主科，認為現時值得研究擴大至其他科目，以完善評估制度，應付日後的突發情況。