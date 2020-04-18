財會續審千億抗疫基金　建制斥泛民拉布圖攬炒

立法會財務委員會昨日(17日)審議約1375億港元的第二輪防疫抗疫基金撥款，結果在泛民拉布下，開會近12小時仍未能通過。會議今早(18日)9時繼續，建制派和民主派各有議員就基金被拖延審議和通過等問題爭辯，火藥味甚濃。主席陳健波就認為，大部分議員發言離題及重複，決定劃線限制議員發問，引起民主派議員不滿。

經民聯議員林健鋒會上表示，收到業界反映不滿意撥款拖延多日，質疑立法會有否急市民所急。議員陳恒鑌亦批評，民主派對第二輪防疫基金有少許不滿就全盤否定，又提出多項無約束力議案，形容是「抽水」及「攬炒」。

議員何君堯發言時，直斥「反對派唔好再將政治行頭」，又批評主持內會和拖延正副主席選舉的議員郭榮鏗「霸住主席枱」，認為政府要秉持硬骨頭的立場和作風，別再讓反對派妖言惑眾。議員何俊賢則指，雖然他對抗疫基金亦有很多不滿，但希望政府在未來第三、四輪基金向振興經濟多下苦工。他又認為，中小企業績下挫或跟去年開始的政治內耗和修例風波有關，希望市民早日甦醒過來。議員梁美芬則建議政府向持牌小販發放2萬港元津貼，幫補日常開支。

議員尹兆堅就反駁指，既然建制派議員亦同意第二輪基金有漏洞，為何不合力推使政府改良方案，批評他們盲目投下贊成票只是「做大戲」，強調民主派不是拉布，只是代表業界發聲。議員葉建源指出，每間補習社只獲得4萬港元資助，相反麻雀館能取得10萬港元補貼，詢問政府是否看低補習社地位。

政務司司長張建宗回覆指，當局會以優先次序和有針對性地向下游行業提供協助。教育局副局長蔡若蓮表示，補習社除可申請4萬港元資助外，僱主亦可為員工申請保就業津貼，政府已從這兩方面考慮業界需要。

食物環境衞生署署長劉利群未有正面回應會否將向每名持牌小販提供2萬港元資助，僅稱目前已有超過5000名小販收到5000港元資助，再加上他們較早前已受惠於財政預算案當中的免牌費優惠。