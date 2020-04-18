研究指香港防疫措施寬鬆　99%市民戴口罩自救

香港大學醫學院一項研究指出，截至上月尾，香港採取了比大多數國家較寬鬆的防疫措施，似乎已暫時阻止了2019冠狀病毒病於本地大型爆發。研究人員在今年1月至3月進行了3次針對本地成年人的電話問卷調查，訪問市民對疫情的取態和行為變化。結果在上月最新調查中，有85%的受訪者表示會盡量避免到人多的地方，99%的受訪者表示出門時會佩戴外科口罩，兩項數據均比1月即首次調查中的75%和61%為高，反映疫情改變了市民的個人行為。

香港大學李嘉誠醫學院公共衞生學院世衞傳染病流行病學及控制合作中心今(18日)公布一項研究，顯示相比起完全封城，港府採取對社會和經濟損害較小的防疫措施，包括病毒檢測、接觸者追蹤及人口行為變化，亦可有效控制新冠肺炎病症。

帶領此研究的港大醫學院公共衞生學院流行病和生物統計學分部主任及世衞傳染病流行病學及控制合作中心聯席總監高本恩表示，通過實施相應的公共衞生措施，香港的疫情數據顯示，當局毋須如中國、美國及西歐國家般採取會造成極大干擾的全面封鎖措施，亦可有效遏制新冠病毒病的傳播。

此外，研究人員在該項研究中，分析了今年1月下旬至3月31日本港確診病例的數據，以估算病毒每天的傳播速度，即該病毒的即時有效繁殖率，以及其隨時間變化的趨勢。研究人員假設流感和新冠病毒的傳播方式和效率相似，並分析香港所有年齡層的門診病人流感監測數據，以及兒童因流感而住院的數據，作為對新冠肺炎病毒傳播變化的推算。結果顯示，自今年1月下旬實施了保持社交距離的措施及市民日常行為亦相應改變後，流感的傳播率出現大幅下降。流感的即時有效繁殖率在停課前兩周的估算為1.28，在學校停課時則下降至0.72，即2月份的流感傳播率降低了44%。

港大醫學院公共衞生學院助理教授吳蓬指出，今年的流感病毒活躍度比往年同期下跌得更快，顯示了不只是學校停課，其他保持社交距離的措施和市民的防疫行為亦對流感傳播有明顯的額外影響。由於流感和新冠病毒都是可直接傳播的呼吸道病原體，兩者均具相似的播毒特性，因此相關防疫措施也應該可以減少新冠肺炎於社區傳播。