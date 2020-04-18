朱凱廸提中止待續遭否決　泛民被批政治凌駕一切

立法會財務委員會一連兩日召開特別會議，審議涉及1375億港元的第二輪防疫抗疫基金撥款申請。於今早(18日)會議上，議員朱凱廸提出引用《議事規則》，要求中止討論此項目，多名建制派批評朱藉此拉布。及至中午約12時半，財委會以22票贊成、42票反對、及1票棄權下，否決中止待續動議，而相關辯論佔用財委會兩個小時審議時間。

主席陳健波指出，若議員表決通過中止待續，抗疫基金的相關款項將不能撥款，意味市民將「唔會有錢派」，政府亦不能原封不動將項目再交上財委會討論，估計最快需要一至兩個星期時間作修改，強調「中止待續動議唔係立亂用，希望議員明白」。

朱反駁指，建制派議員都希望修補方案，故希望於不影響整體撥款下，讓政府能夠在短時間內修改方案，並形容政府推出新一輪補漏措施需要兩個月時間，反觀此做法可讓政府在下星期提出經修訂方案，認為是更佳做法。政務司司長張建宗則強調抗疫基金撥款有迫切性，能夠即時幫助到許多市民，反問議員為何不能放下成見。

多名建制派議員表明將投反對票，議員葛珮帆狠批民主派完美示範政治凌駕一切，漠視大批市民正處於水深火熱，阻撓撥款通過。她指，若撥款未能通過，民主派議員將「攬炒全香港」，又諷刺泛民並非真心幫助香港市民。