黎智英官司纏身　831非法集結案5月5日提堂

壹傳媒黎智英今年2月被捕時，已被落案控告2項罪名，其中一項為黎智英於2017年涉嫌刑事恐嚇《東方日報》記者；另於去年8月31日，涉嫌與前立法會議員李卓人及民主黨前主席楊森參與未經批准遊行，3人分別獲准以1000至5000港元保釋，其中黎智英的保釋金為5000港元。警方於本年2月28日上門拘捕，案件定於5月5日在東區法院提堂，而黎智英、李卓人及楊森3人的手機已被警方收起作為證物。

據了解，黎智英於2017年6月4日在維園的燭光集會上，於該處的涼亭涉嫌刑事恐嚇進行正常採訪的《東方日報》男記者；以及於去年8月31日與李卓人及楊森，同到港島區涉嫌參與「十萬基督徒為香港罪人祈禱大遊行」，惟有關遊行是未經申請的非法遊行，故警方事後拘捕3人。

本年2月28日早上7時30分，港島總區重案組10多名探員分乘4輛七人車，駛至黎智英位於何文田嘉道理道的寓所外，部分身穿警察背心的便衣探員落車按動大閘門鈴，表示要找黎智英。約10分鐘後，身穿短袖上衣的黎智英赤腳從寓所步出，未有戴上口罩，他向探員表示正在做運動，需要先淋浴。至早上8時，戴上口罩的黎智英改穿西裝褸及運動褲步出，探員隨即上前採取拘捕行動，並將他押上警方車輛帶往九龍城警署進行問話。