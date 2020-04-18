警上門拘捕區諾軒　疑涉去年8月和10月多次非法集結

警方今晨(18日)展開搜捕行動，前立法會議員區諾軒亦被捕。據悉，警方今晨到達區位於觀塘馬蹄徑寓所將他拘捕，並帶返秀茂坪警署調查，疑與去年8月及10月多次反修例示威活動有關。

據區諾軒Facebook專頁指，警方以涉嫌「組織未經批准集結」及「參與未經批准集結」將他拘捕，目前團隊已安排律師跟進。據了解，區諾軒曾現身參與去年8月18日、10月1日及10月20日遊行活動，警方對於這三次活動都發出反對通知書。他亦曾於當日上載多張現場相片至社交媒體。

區諾軒曾為民主黨黨員，其後於2017年退黨，並於2018年港島區立法會補選中勝出，接替被取消資格的羅冠聰。惟因周庭被選舉主任取消資格案選舉呈請中勝訴，區被裁定非妥為當選。至2019年12月，終審法院拒絕就區諾軒上訴批出許可，區即時喪失其議員資格。

翻查資料，區諾軒早前被指於去年7月8日凌晨在旺角警民衝突期間，被指用大聲公推一名警長的長盾，及用大聲公與一名警司對話時聲浪太大，令警司聽力受損。他被控兩項襲警罪，並於本月6日在九龍城法院被裁定罪成，案件將於本月24日判刑。