壹傳媒連蝕4年半　 頻賣產未止血

壹傳媒近年「愈做愈縮」，停刊多份雜誌，最新是台灣《壹週刊》於今年2月底結束營運，公司亦頻頻售賣資產，原因或與公司長期虧損有關，單是截至去年9月底止的上半年度，該公司便錄得股東應佔虧損超過3.12億港元，虧損按年擴大約9%，連續4年半錄得虧蝕，累蝕18億港元而尚未「止血」，令財金界看淡其前景。

事實上，壹傳媒於台灣的業務和規模亦不斷收縮。早於18年11月，公司將台北市內湖區總部的2幢辦公大樓物業，以約4.54億港元售予台灣中信金控旗下台灣人壽，但款項在還債之後，僅餘約8700萬港元作為營運資金。

去年2月底，該公司又以3.1億新台幣(約7800多萬港元)，把高雄市岡山區本工五路68號的所有地皮及其上印刷廠物業，售予台灣大鎪科技。

與此同時，公司主要股東黎智英本身亦不斷出售台灣「家當」，去年3月底將其私人持有的內湖區「壹電視大樓」全幢，售予台灣中國電器的子公司中電開發，據報代價是14.5億新台幣(約3.6億港元)。

及至去年5月，台灣媒體翻查當地內政部實價網的資訊顯示，黎智英原來已於同年1月，以9.1億新台幣(約2.26億港元)，出售其持有的台北市內湖區、原為「壹同樂動畫工作室」所在的辦公大樓。而同年5月及8月，亦市傳黎智英個人放售其台北大安森林公園「頂高麗景」多個單位。

今年3月18日，其公司股價持續受壓，曾瀉22.73%，低見0.153元，收市仍挫16.16%，報0.166元，創去年6月以來收市新低。