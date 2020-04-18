壹傳媒6年摺9報刊　報道手法屢惹官非

台灣《壹週刊》於2018年4月4日紙本停刊後，在今年2月29日結束營運，事實上，壹傳媒近年至少摺了9本雜誌及報章，顯示該集團已岌岌可危；而近期因疫倩關係，更盛傳香港《蘋果日報》裁員至少40人。另其報道手法亦不時惹來爭議，惹來官司及醜聞。

單計今年2月29日，旗下台灣《壹週刊》正式結束營運，曾遭當地記者工會質疑遣散多達100名員工，卻未按法例申報；而在該刊物停運前一周仍要「食官司」，該刊物偷拍藝人林志玲案被裁定罪成，涉案一名娛樂記者被判有期徒刑4個月，緩刑2年；該記者主管被判有期徒刑3個月，可易科罰金約2.3萬港元。當時亦盛傳香港《蘋果日報》因疫情影響廣告業務，裁員至少40人。

今年3月5日，再傳出旗下台灣《蘋果日報》裁員的消息，台媒中時電子報報道，受影響部門包括編輯部及業務部，預料遣散1至2成員工。3月25日，壹傳媒內部發通告，宣布受疫情影響，20/21年度決定凍薪。4月16日，旗下《蘋果動新聞》手機App早上推播新聞消息時，錯把一組8位數字「60XXXX02」推播，變相公開該個電話號碼。《蘋果日報》最終認衰向涉事的電話號碼用戶道歉，並聲稱該組號碼為文章編號。

翻查資料，壹傳媒在6年間停刊多份報刊，2011年9月，壹傳媒嘗試「跟風」創辦免費報章香港《爽報》，但營運僅約2年、即2013年10月便「捱唔住」執笠收場。期間《爽報》更多次被指賣弄色情、荼毒青年，引發多個團體到壹傳媒大樓外示威抗議。至2015年，壹傳媒旗下多本雜誌相繼停刊或合併，當年8月《忽然1周》印刷版停刊，多名編採人員被遣散，以往連同《忽然1周》出售的《飲食男女》及《Me！》，亦與《壹週刊》合併出售。

2016年3月，壹傳媒再宣布娛樂雜誌《FACE》印刷版停刊。同年5月，壹傳媒宣布《Me！》及《Ketchup》的印刷版停刊。17年8月，《飲食男女》印刷版亦停刊。2018年3月，90年3月15日創立的香港《壹週刊》亦停刊；2018年8月台灣《爽報》亦停刊，標誌壹傳媒走上末路。