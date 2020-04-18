8成保險從業員生意額大減　工會促加強支援

新冠肺炎重創本港百業，須面見客戶的保險業更首當其衝，生意額大受打擊。有工會今（18日）表示獲606名保險從業員回覆問卷調查，發現逾8成受訪者生意額大減，超過3成收入下跌6成至8成，接近兩成更表示零收入。該會批評次輪抗疫防疫基金未能惠及收入減少和失業等人士，促當局發放一次性津貼、延長持續專業發展（CPD）評核期，並設立緊急失業援助金制度。

香港保險業總工會本月初起發出問卷，發現在疫情期間，逾3成受訪者取消所有與客戶的會面，僅3%能如常赴約。至於銷售困難方面，約6成受訪者指疫情令客戶暸解保險產品的慾望降低，其次為無法與客人面對面交流，以及適用於「非面對面」的產品不多，分別有32%及8%。

該會權益委員會副主任黃鎮健指出，保險業界一向須面見客人才能完成銷售程序，包括分析產品及簽署投保書等。保監局早前雖兩度推出「非面對面」銷售安排，惟僅涵蓋少量保險產品，加上大部分客人擔憂染疫不願外出，保險從業員生計大受打擊。

該會副會長張利敏則表示，保險業前線人員大多屬自僱人士，次輪抗疫防疫基金為自僱人士提供的一次性7500港元津貼雖有一定幫助，但未能惠及所有失業、收入減少和停工停薪等人士，要求港府向保險代理人及經紀公司分別發放1萬及10萬港元支援金，豁免CPD費用，並彈性處理保險業要求限制，便利他們開展業務。