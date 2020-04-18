樂施會批香港失業保障漏洞多　促港府發放失業援助金

香港多方面受新冠肺炎疫情拖累，失業率達3.7%。香港樂施會總裁曾迦慧今日(18日)在電台節目表示，本港的失業保障制度疏漏處處，工人不但沒法在遣散費和長期服務金得到保障，綜援作用亦有限，設立失業保險制度一事上，香港政府更以藉口推搪。她認為，是次危機正突顯現行措施的不足，港府應多行一步，盡快向失業或就業不足的市民提供不少於6個月的失業援助金。

曾迦慧分析本港在失業保障上有多項不足之處，指不少工人因不符合工時限制，無法申領疫情下加碼的在職家庭津貼，而法例仍然容許以遣散費對沖強積金，令最終損失的仍是僱員。政府放寬綜援資產限額上限1倍，為期6個月，但大部分基層僱員不想申請，加上申請門檻甚高，要接近「變賣家產」才符合申請條件，作用仍有限。

她提到內地、台灣、南韓、德國等地政府均設有失業保險制度，透過各方供款以解失業人士燃眉之急。她直言香港有更好的經濟條件，卻一直找藉口推搪，雖然立法會早於2000年已研究相關議題，但政府卻以香港已有綜援、遣散費和長期服務金為「擋箭牌」。她認為港府財力雄厚，有能力做得更多，建議盡快發放失業援助金，以及研究落實失業保險制度，冀港府高層能真正聆聽基層的苦況，讓基層不至愈沉愈底。