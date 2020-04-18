多間大學校長副校捐薪10%為期1年　援助有需要學生

疫情持續數月，打擊本港經濟，本港多間大學包括教育大學、理工大學、公開大學、香港大學的校長及副校等高層，同意捐出10%薪金，為期1年，援助有需要學生。另外，港大宣布成立抗疫援助基金，協助有需要學生及社會人士，初步目標籌集1000萬港元。

教育大學指，校長張仁良聯同3位副校長，捐出本月至明年3月薪酬10%作助學金，支援有經濟需要的學生。張仁良表示，疫情持續，百業蕭條，教大學生及其家人難免受到影響，為紓緩同學可能面對的經濟壓力，捐款作為助學金，讓更多學生得到支援。

理工大學校長及所有副校長亦由本月開始，每月捐出10%薪酬，為期12個月，幫助校內面對經濟困難的學生，申請細節再作公布。校長滕錦光表示，疫情對各行各業都帶來了嚴重影響，校方尤關注對部分學生家庭及個人造成的經濟困難，希望補助金給予他們支援，與他們共度時艱。

公開大學校長黃玉山聯同學術副校長關清平、副校長（資源及發展）呂汝漢和副校長（學生及支援）唐創時捐薪金，支援學生在生活及學習上所需。黃指，大學一直關注疫情對學生的影響，深明持續學習或會遇到各種困難。香港大學校長張翔與全部5位副校長將帶頭捐薪，並鼓勵港大教職員和其他成員也參與支持，基金詳情稍後公布。

嶺南大學說，去年中社會動盪和肺炎疫情令各行業步入寒冬，嚴重影響應屆畢業生就業前景，校長鄭國漢和副校長莫家豪決定捐出1年薪金的10%，幫助他們渡過困境。鄭表示，希望捐款協助他們，包括支持創業計劃和其他有意義的社會服務計劃，讓他們在困難之中創出事業，歡迎大學社群和社會人士捐獻，亦會考慮動用其他資源協助有迫切需要的畢業生和學生。

早前，教大人力資源處亦發起募捐活動，捐贈口罩予大學前線員工的家人，包括清潔工、保安員、搬運工人、校巴司機、飯堂員工及園藝工人。