黎智英鬼祟藏身遊艇　東網記者獨家直擊　

壹傳媒黎智英未知是否知道不妙，疑一早出海藏身遊艇。消息指，警方今晨11時許到黎智英寓所上門拘捕，結果摸門釘。東網記者接獲消息後前往經常出入的西貢白沙灣遊艇會，結果趕抵現場時與黎智英的座駕狹路相逢，獨家目擊黎智英上岸後乘車離開。當時他一臉呆滯，不斷看手機。

約早上11時20分，4輛7人車駛至黎智英的寓所外，多名探員落車，按大宅外門鈴後表示警方身份，並表明拘捕黎智英。大宅內的保安員表示黎並不在家，要求警員聯繫黎的秘書。探員聞言後透過電話向黎的秘書表示：「我一定要搵到佢，我哋要拘捕佢！」但對方仍未透露黎的下落。約30分鐘後，多名探員離開現場。

東網記者前往他經常出入的西貢白沙灣遊艇會，約下午1時，在輋徑篤路時果然目睹黎智英的坐駕，當時司機正駕車離開，黎智英坐在前座乘客位，一臉呆滯及低頭看手機。記者隨即落車拍攝，黎感到驚訝，當時他未有戴口罩，只戴上眼鏡。

司機見狀立即駛離輋徑篤路，下午1時35分返抵黎智英寓所，在場記者爭相上前拍照，引起一陣混亂。探員約下午3時再上門拘捕，並於把他押離寓所。