黎智英等14人涉違反公安條例　5.18提堂最高判監5年

警方今日(18日)拘捕黎智英、李柱銘、區諾軒、梁國雄、楊森、何俊仁、黃浩銘、陳皓桓、吳文遠、何秀蘭、蔡耀昌、單仲偕、吳靄儀和李卓人共14人，涉嫌於去年8月18日、10月1日及10月20日反修例示威遊行中違反「組織及參與未經批准的集結」被捕。另外，何俊仁、李卓人、梁國雄、何秀蘭和陳皓桓則另涉「公告未經批准的遊行」。

警方指，被捕的14人全部涉嫌違反第245章《公安條例》第17條。條例列明，任何人在無合法權限或無合理辯解下，明知而參與或繼續參與此等未經批准的集結，或明知而成為或繼續成為此等集結的成員；以及任何人舉行、召集、組織、組成或集合，或協助或牽涉於舉行、召集、組織、組成或集合的未經批准集結。一經循公訴程序定罪，最高可判處監禁5年；若經循簡易程序定罪，最高可判處罰款5000港元及監禁3年。

14名被捕人士將會或已被落案起訴，案件將於下月18日在東區法院提堂。在東區法院處理的案件，最高刑罰一般為監禁2年和罰款10萬元；若法庭同時處理兩項或以上的可公訴罪行時，裁判官可判處最高3年的刑期。就某些條例而言，單一罪行可判處監禁3年和罰款500萬元。若有需要，案件或會轉介更高級別法院審理。