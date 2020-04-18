亞博館檢疫中心明午12時停止運作　抵港者分流公院檢測

新冠肺炎疫情在全球大流行，醫管局今(18日)表示，隨着入境人數持續減少，為重新集中人手於醫院提供服務，亞洲國際博覽館內的檢測中心，將於明日(19日)中午12時起停止運作，但亞博館內衞生署仍會繼續運作。該署計劃下周一(20日)全面為旅客在亞博館取樣本後，會向旅客多派一個樣本樽，待他們完成家居檢疫尾段再取樣本測試，搜集資料了解健康狀況。

醫院管理局早前為應對大量從歐美入境人士，於3月開始在亞洲國際博覽館和北大嶼山醫院設立臨時檢測中心，以識別新冠肺炎確診人士。截至昨日(17日)，在2個檢測中心收集的超過1400個檢測樣本中，有104宗確診個案。透過即時進行檢測及提供化驗結果的流程，合共減少了1300人入院的需要，讓公立醫院可以更集中運用隔離設施接收確診個案。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，目前抵港人士在亞博館進行檢疫後，會獲發一個樣本樽，讓他們在完成家居檢疫的尾段後再進行檢測，目的是觀察會否出現更多陽性結果，若早前無拿樽，社區不同診所都可以化驗。

醫管局發言人表示，醫管局重大事故控制中心會與衞生署緊密聯繫，將有上呼吸道感染徵狀的入境人士、進行家居檢疫的人士或確診個案的密切接觸者等，分流到不同公立醫院急症室接受檢測，有關人士可能需要在急症室的分流檢測站等候測試結果，一般需時數小時。

醫院管理局總行政經理(醫療成效及科技管理)庾慧玲表示，急症室的檢測主要為病徵人士進行檢測，隨入境人流減少，而且急症室的流程工作成熟，若情況穩定會在急症室等候化驗結果報告。由於最近幾天確診個案均低於10宗，希望集中人手，將有病徵人士送去急症室分流，過程中會於衞生署及消防處合作，透過救護車將患者由機場送往醫院。由於目前公立醫院有能力協助進行檢測，亦會隨疫情發展才決定會否再重開亞博。

北大嶼山醫院設立臨時檢測中心早前亦停止運作。醫管局感謝有關醫護及後勤支援團隊，協助執行政府抗疫督導委員會的指示，促成檢測中心在短時間內投入服務，並得到不同醫院聯網的同事積極參與，提供24小時的服務，又指院前檢測服務發揮重要的分流作用，大量減少入院進行檢測的懷疑個案數目，紓緩第一線隔離病床的需求壓力。