警方拘捕黎智英等人　各界指彰顯法治公平公正

警方今早(18日)以涉嫌組織及參與未經批准的集結及非法遊行等罪名，拘捕壹傳媒黎智英等15名民主派人士，消息傳出後，各界均齊聲讚好，當時身處立法會審議第二輪抗疫基金撥款議案的建制派議員亦稱「(民主派人士)抵拉啦！冇做過衰嘢點會拉你哋呢！」有政界人士更直言「早就應該要拉啦！」又認為黎智英被捕是彰顯了本港法治的公平公正，應盡快將其他涉嫌違法的民主派人士繩之於法。

身兼行政會議成員的議員葉劉淑儀強調「法律面前、人人平等」，無論是「傳媒老闆」抑或前議員都不會有特權，又認為當局是基於證據而作出檢控。議員黃定光則大呼：「(民主派人士)抵拉啦！冇做過衰嘢點會拉你哋呢！」另一議員周浩鼎則指，警方是依法辦事，批評民主派描繪成「大搜捕」屬抹黑。

對於民主派的論調，議員梁志祥同樣反駁，若那人沒有犯法，即使政府要搜捕也做不到。梁解釋，本港是一個有制度和法律的地方，律政司一定要有證據才能對某人作出檢控。漁農界議員何俊賢表示，黎智英等人被捕一事，只是他們遲來的果報，又指被捕人士當中很多都是法庭常客，如黎於上月也曾被捕。何續指，他們不少人是去年反修例示威和2014年違法佔領行動中的幕後推手，又揶揄「難道警方辦事要待你們身家清白、沒事沒幹才拘捕嗎？」

「23萬監察」發言人王國興表示，警方終於採取收網的拘禁行動，認為是「遲來的春天」，但認為若黎等人於去年已伏法，本港的治安不至於遭受中文大學及理工大學等嚴重衝擊事件。惟王指，「遲到都好多無到」，他十分支持警方的拘捕行動，又形容「從未試過咁開心」。王又不認同拘捕行動是民主派口中的「秋後算帳」，更直指「早就應該要拉啦」。

王又指，由於黎等人過往也曾被捕，故促請律政司盡快進行檢控工作，而非再次「高高舉起、輕輕放過」，更直言非常擔心這情況再重演。王又認為，很多犯法的民主派議員仍逍遙在外，警方應一視同仁，盡快把他們繩之於法。

當黎智英等人被捕的消息傳出後，民主派議員先後地步出會議室談電話，神色凝重。民主派議員楊岳橋表示，被捕人士涉及去年多宗公眾集會，具體情況有待確認，但他質疑此次舉動是「大搜捕」，是政治上抽後算帳及分化社會的行為。