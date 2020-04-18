警冚葵涌非法賭檔拘4男女　另8人違禁聚令收告票

荃灣警區特別職務隊警員，今日（18日）展開打擊非法街頭賭博行動，突擊搜查梨木樹邨一休憩處，搗破一個懷疑非法賭檔，拘捕3名本地男子及1名本地女子(61至67歲)，涉嫌「在賭場以外任何場所或在街道上進行賭博」、及違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）。同時，現場另外有7男1女(62至86歲)聚集，涉嫌違反「禁聚令」，警員向其發出定額罰款告票。4名被捕男女現正被扣留調查，行動中警員檢獲一副撲克牌及小量賭款。

警方提醒市民，街頭聚賭屬違法行為。根據法例，任何人於街道上經營或管理或控制非法賭博，一經定罪，最高罰款為5萬港元及監禁2年。任何人於街道上進行非法賭博，一經定罪，最高罰款為3萬港元及監禁9個月。此外，根據屋邨管理扣分制，所有公屋住戶於屋邨範圍內賭博，亦有機會被扣分。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的羣組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。