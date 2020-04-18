禁聚令於文憑試開考前夕屆滿　政府大機會延2周至5月初

港府由上月29日起實施「禁聚令」，限制4人以上在公眾地方聚集。

本港連續多日錄得單位數字確診個案，本地感染更是連續10日零新增，消息指，「禁聚令」原定在香港文憑試開考前一日(23日)屆滿，如疫情反彈可能影響考試，故港府很大機會將「禁聚令」延長2周至5月初，但戶外康樂措施有機會於本月23日後重開。有專家指出，禁聚令措施應待連續28日沒有本地個案爆發時，才應該放寬，否則的話仍具社區傳播風險。

港府由上月29日起實施「禁聚令」，限制4人以上在公眾地方聚集。據悉，由於政府考慮到中學文憑試即將開考，若期間疫情反彈，可能會影響文憑試不能順利進行，因此，「禁聚令」很大機會延長至5月初。不過，公共康樂服務如戶外運動場或圖書館，仍有可能於本月23日後重開。

中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌認為，「禁聚令」等措施在下周限期屆滿後應延長，最理想是連續28日、即2個潛伏期沒有本地個案爆發才放寬，但認為戶外運動場空氣流通，出現感染個案機會較低，也可給予市民做運動機會，因此可先行重開。