港府兩跪低　指中央駐港聯絡辦公室非基本法22條所指「機構」

港府凌晨指中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室是中央人民政府在香港特別行政區設立的機構，不是《基本法》第22條第2款所指「中央各部門在香港特別行政區設立的機構」。

中聯辦早前發文指，港澳辦及中聯辦不屬於基本法第22條提及的「中央人民政府所屬各部門」，而是中央授權專責處理香港事務的機構，有權代表中央監督特區政冶體制政常運作和社會整體利益事項。政府發言人昨晚(18日)表示，中聯辦是中央政府在香港特别行政區根據《基本法》第22條第2款設立的3個機構之一，獲中央授權專責處理香港事務，有權力和責任代表中央政府就涉及中央與特區關係等事表達意見，行使監督權，說法明顯與中聯辦的說明有矛盾。

港府繼昨晚深夜「跪低」，發新聞稿修正，將較早前提及的《基本法》第22條相關字眼刪除後，再於今日(19日)凌晨0時27分發稿，指中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室是中央人民政府在香港特別行政區設立的機構，不是《基本法》第22條第2款所指「中央各部門在香港特別行政區設立的機構」。中華人民共和國外交部駐香港特別行政區特派員公署是根據《基本法》第13條設立的機構；而中國人民解放軍駐香港部隊是根據《基本法》第14條設立的機構。

立法會內務委員會停擺逾半年，國務院港澳事務辦公室及中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室，近日分別就內會的運作發表言論，點名批評公民黨議員郭榮鏗在主持主席選舉的會議上濫用權力，蓄意令內委會停擺。

中聯辦之後再說明，指兩辦譴責議員癱瘓議會，並非干預香港內部事務，批評反對派故意曲解基本法，更指兩辦是中央授權專責處理香港事務的機構，並非《基本法》第22條所指一般意義上的「中央人民政府所屬各部門」，有權代表中央，就涉及中央與特區關係事務，政冶體制政常運作和社會整體利益等重大問題，行使監督權。

港府昨晚一度表示，中聯辦是中央政府在香港特别行政區根據《基本法》第22條第2款設立的3個機構之一，獲中央授權專責處理香港事務，有權力和責任代表中央政府，就涉及中央與特區關係、《基本法》的正確實施、政治體制的正常運作、關於社會整體利益的事宜等重大事項表達意見，行使監督權。至昨晚深夜11時36分，港府再發聲明更正，指原文中「中聯辦是中央政府在香港特别行政區根據《基本法》第22條第2款設立的3個機構之一」應為「中聯辦是中央政府在香港特别行政區設立的3個機構之一」，刪去《基本法》22條字眼。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為，港府出稿解釋《基本法》第22條，無理由不知道與中聯辦的說法有矛盾，就算港府明知本身立場與中聯辦說法有矛盾，亦不應出聲「倒米」，除非港府內部有人刻意與中央機構對着幹，為反對派提供彈藥。他認為，若港府政策局官員力有不逮，應深切檢討。