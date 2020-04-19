停課期間義教基層學童　中華基督教青年會送暖　

在新冠肺炎的陰霾下，有非政府機構為基層送暖，免費為低收入及劏房家庭開設網上英語會話班及提供網上功課輔導，令學童能夠停課不停學，其中2間地區中心受惠人數已超過80人。有家長坦言感受到香港有愛，能夠放下心頭大石之餘，獲得喘息空間。有參與做義工導師的中學生指，對停課感同身受，亦因教學生而早起，加強責任感。

香港中華基督教青年會因應疫情發展，在2月尾開始在各區陸續開設網上英語會話班及功課輔導班支援基層學童，提供單對單教學。家長岳女士指，就讀小二女兒自上月開始上該會佐敦會所英語會話班，與義教導師網上對話1小時，能夠放膽與導師對話，發音亦得到糾正。

她讚賞機構反應迅速，在疫情初期不但逐家逐戶派發防疫物資，更向基層街坊派發飯菜及兒童讀物，對家庭所需照料周到。她明言：「香港有愛，是因爲有呢類機構」。

育有3名女兒的傅太表示，自己英語基礎稍遜，就讀小學的女兒亦抗拒英文，在年輕學生導師教授後，女兒放膽讀出英語單詞，開始享受學習英文。她形容機構給予緊密支援，她雖然面對工作壓力，但因有義工協助指導女兒學習，感到心情平靜。

該會觀塘會所助理主任幹事施真真指，參與計劃的導師全是義務性質，以觀塘區為例，目前約40位中學及大專生以義務導師參與，有58名小學生受惠。學生由申請到正式參與功課輔導計劃僅需數天，並會繼續招攬有需要學生，計劃會持續進行直至復課。

學生可在功課群組提問，周一至周五都有導師輪流當值，並以多元化形式如拍片等解答學生問題。中五義教導師蔡佳霖指，自己對停課感同身受，盼以自己能力幫助其他學生。自從成爲義務導師後責任感加強，並調節個人生理時鐘，早睡早起，以騰出時間教授學生。

香港中華基督教青年會致力幫助基層家庭及從事青少年服務，惟早前不少人誤會該機構在疫情下裁員及要求員工放無薪假，但實則裁員及放無薪假處理的是位於尖沙咀的香港基督教青年會，兩會屬不同且獨立的機構。