肥佬黎匿遊艇　警一度摸門釘

壹傳媒黎智英未知是否知道不妙，疑一早出海藏身遊艇。警方昨晨十一時許到黎位於何文田的寓所上門拘捕，結果摸門釘。東方日報記者接獲消息後，前往黎經常出入的西貢香港遊艇會，結果趕抵現場時與黎的座駕狹路相逢，獨家目擊黎上岸後乘車離開。當時他一臉呆滯（圖），不斷看手機。

昨晨十一時廿分，四輛七人車駛至黎寓所外，多名探員落車，按大宅外門鈴後表示警方身份，並表明拘捕黎。大宅內的保安員表示黎並不在家，要求警員聯繫黎的秘書。探員聞言後透過電話向黎的秘書表示：「我一定要搵到佢，我哋要拘捕佢！」但對方仍未透露黎的下落。約卅分鐘後，多名探員離開現場。

東方日報記者前往黎經常出入的西貢香港遊艇會，約下午一時，在輋徑篤路時果然目睹黎的座駕，當時司機正駕車離開，黎坐在前座，一臉呆滯及低頭看手機。記者隨即落車拍攝，黎感到驚訝，當時他未有戴口罩，只戴眼鏡。

黎的司機見狀立即駛離輋徑篤路，昨午一時卅五分返抵黎智英寓所，在場記者爭相上前拍照，引起一陣混亂。探員其後在下午近三時再上門拘捕，並把他押離寓所。另外，黎被捕後，其座駕駛返西貢香港遊艇會，待至傍晚六時再接走三人，其後車輛駛回黎智英寓所。