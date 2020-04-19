元朗大棠山火近40小時未救熄

元朗大棠山近楊家村前午發生的山火，消防撲救近40小時仍未救熄。今日(19日)凌晨2時許，現場仍有3條火線，分別長10米、20米及700米。至今晨7時，消防員仍在撲救中。

前日(17日)下午3時許，消防接報大棠山近楊家村山邊發生山火。消防員帶同滅火拍、背泵等工具登山撲救。至晚上8時半，火勢仍未受控，沿山頭迅速蔓延，更出現3條分別約300米、500米及600米長火龍，並冒出大量濃煙，幸好並無接近民居。至近晚上10時，山頭仍有2條分別長約300米及1200米火線，政府飛行服務隊直升機亦曾到現場協助灌救。約1小時後，山頭仍有2條分別長約500米及2000米火線。消防一輪撲救，兩條火龍均已受控縮短至約各30米，飛行服務隊直升機早上出動到場協助，撲救行動仍然繼續。

至昨晨(18日)8時許，經消防一輪撲救，兩條火龍均已受控縮短至約各30米，飛行服務隊直升機早上出動到場協助。及至早上11時許，現場仍有一條火龍再度燃燒至約50米，另有一個面積約5米乘5米的火場，飛行服務隊直升機再出動到現場投擲水彈撲救。