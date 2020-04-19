屯門工廈無牌酒吧違禁令　警拘21人包括職員及顧客

新界北總區反三合會行動組及屯門警區人員今日（19日）凌晨約零時起展開代號「犁庭掃穴」（LEVINGTON）的反罪惡行動，突擊巡查區內的娛樂場所，以確保區內娛樂處所已按《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）（《規例》）的規定關閉。

行動中，警方突擊搜查屯門建發街一工業大廈內的酒吧，懷疑該酒吧無牌經營。一名36歲酒吧男負責人涉嫌違反《規例》、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」、「無牌售賣酒類飲品」及「販運危險藥物」被捕；兩名分別24歲及33歲的酒吧男職員則涉嫌「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」、「無牌售賣酒類飲品」及「販運危險藥物」被捕。另外，18名酒吧顧客（13男5女，年齡介乎17至41歲）則涉嫌「在無領取牌照的地方飲酒」被捕。

該名酒吧負責人已被控以一項違反《規例》罪、一項「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」罪及一項「無牌售賣酒類飲品」罪；2名酒吧職員已被控以一項「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」罪及一項「無牌售賣酒類飲品」罪。案件將於4月22日在屯門裁判法院提堂。

其餘被捕男女現正被扣留調查。

警方於酒吧內檢獲306罐啤酒（約值1500元）及約6克懷疑氯胺酮（約值3400元）。

上址面積約為1000呎，空間及衞生環境欠佳，顧客亦可能已違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）。

根據香港法例第109章應課稅品條例第17（3B）條及第109B章應課稅品（酒類）規例第32條，處所負責人須領有有效酒牌，才可售賣及提供任何酒類給顧客在場所飲用，否則可被警方拘捕，一經定罪，最高可被罰款港幣一百萬元正及監禁兩年。根據香港法例第109章應課稅品條例第109B章應課稅品（酒類）規例第32條，於無領取有效酒牌牌照地方飲用酒類飲品，最高可被罰款港幣2000元。

《規例》訂明，會址內純粹或主要用作售賣或供應令人醺醉的酒類，供人就地享用的會址範圍必須關閉。違反上述規定者即屬干犯刑事罪行，最高可被罰款50,000元及監禁六個月。