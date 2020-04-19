張建宗料失業率進一步上升　應屆畢業生難就業

新冠肺炎疫情導致全球經濟活動出現嚴重收縮或甚至停擺，香港也不例外。政務司司長張建宗今(19日)發表網誌表示，香港經季節性調整的失業率在2019年12月至2020年2月顯著上升至3.7%，為超過9年來的高位，並指由於2月份的數據仍未反映疫症全球大流行的情況，預計明日(20日)公布今年1月至3月的失業率及就業不足率，將會進一步上升。

他指，勞工市場面對巨大壓力，就業狀況難以在短期內好轉，預期今年應屆畢業生的就業將比往年困難。政府會投放資源「創職位」，未來兩年政府會創造約3萬個有時限的職位，涵蓋不同技能及學歷人士，包括富經驗的專業人士和應屆畢業生。政府本年度亦會聘請超過1萬名公務員，以及5000名短期實習生，較去年增加約3000人，並指歡迎有理想、具視野、有承擔、有國家觀念、香港情懷，視香港為家的年輕人加入公務員隊伍，為建設香港而努力。

張最後提到，雨過總會天晴，大家要在「疫境」中自強，沉着應對，保持積極正向的人生觀，將目光放遠一點，不要給疫情影響原本的人生計劃；人需要有希望，更重要的是為未來做好充足準備，朝正確的方向實踐理想。