倡DSE後安排復課　中學校長指停課太久不利學生

新冠肺炎疫情下，一再延遲的中學文憑試(DSE)將於本周五(24日)開考。中學校長會主席鄧振強今(19日)在電台節目表示，教育局在推出文憑試方案前均有預早與學校商討，故校方有足夠時間作準備，而香港確診個案至今無涉及中學生群聚的個案，相信今屆考生的保護意識高，是相對安全群組，而學界現時文憑試準備工作問題不大，又指考生或因一些特別安排感到焦慮，例如取消口試會影響成績，故建議局方將大學國際收生的學額，撥出一半予本地收生，讓考生更安心。

鄧續指，學校現時已經準備好復課，但最重要是疫情發展，是否適合復課，必須確保師生安全，建議教育局在文憑試考試後，盡快和學界商討和制訂復課方案。他稱業界擔心停課太久對各級學生均有不利影響，認為可探討會否安排各級學生在部分時間復課，部分時間進行線上學習，讓學生返回有規律的學習模式。

輔導教師協會副主席何玉芬稱，理解考生會因考試的不確定性和疫情影響情縮，令壓力上升，但老師沒有停過對考生支援和指導，形容是與考生同行，以她的學校為例，老師會透過網上平台為學生打氣。她提醒考生到達試場時要提交健康申報表及量度體溫，有關程序需時，因此應盡量提早45分鐘到達試場，亦提醒考生要帶新、舊准考證。

津貼中學議會當然執委、獅子會中學校長林日豐表示，學校已在試場設置透明膠片作屏風，供略有不適的學生應試，務求讓考生考得安心，並讓考務員安全進行工作。他又說，學校設有禮堂及課室的等候區，考務員會安排學生前往試場，屆時將有80名考生在禮堂應考，其餘考生則每12人一組在課室應考。