醫護未必工作時染疫　羅致光：無數據支持納新冠病毒為職業病

新冠肺炎疫情全球大流行，香港有逾千宗確診個案，政府早前曾表示會探討將新冠病毒列為職業病。勞工及福利局局長羅致光今(19日)在網誌表示，若將新冠病毒列入《僱員補償條例》下可獲補償的職業病，對醫護人員應會有多一份安心和保障，惟按照國際勞工組織的準則，目前未有充分數據支持，又指就2003年沙士的經驗，亦證明將新冠肺炎列為職業病，不是獲保障的必要。

羅解釋，醫護人員感染病毒的風險因地方而異，如果採取有效措施，就能控制醫護工作時受感染的風險，而且根據國際勞工組織的準則，職業病是與特定工作環境或活動存在因果關係的疾病，但如果疾病在社區廣泛傳播，市民在一般社區環境中都可能染疫，故亦不能假設受感染的醫護是在工作中感染病毒。

他續指，雖然新冠病毒並非法定職業病，但衞生署追蹤接觸者的報告，可以提供權威性的證據，加上根據《僱員補償條例》第36條訂明，縱使不是指定可獲補償的職業病，若在受僱工作期間因工遭遇意外以致身體受傷或死亡，染疫的僱員仍可向僱主追討補償，而僱主在一般情況下須負起該條例下的補償責任。

羅提出，2003年出現沙士時，仍未屬於《僱員補償條例》指定可獲補償的職業病，根據勞工處的資料，在共415宗呈報感染沙士的僱員補償申索個案中，約90%經勞工處處理後獲得解決，而有關僱主均承認僱員補償責任而沒有提出爭議，故根據當時的經驗，證明新冠肺炎列為職業病不是獲保障的必要。