28日沒本地確診個案才穩陣　許樹昌料政府延長禁聚令

最近一個星期本港確診新冠肺炎的個案維持單位數，香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌在電視節目中表示，個案維持單位數是好現象，但最「穩陣」是28天均沒有本地個案，才可確定疫情已受控。他又說，對上一次出現本地感染個案是4月9日，現時未到28日的安全期，相信政府會延長「禁聚令」，但如順利渡過安全期，料屆時本港復工不是問題，並指可同時考慮讓中學生復課。

許表示，海外回港的多是留學生，較年輕，當中不少人沒病徵，一千宗中有18%人沒病徵，但這些患者具傳播力，不容忽視。被問到內地視沒病徵人士不是確診個案，許認為香港難以參考內地實際情況，因香港視有關個案具傳播力。他又說，內地來港人士的強制檢疫令將於下月到期，是否要延長相關檢疫令須視乎內地復工復市有否第二波爆發，以及多少人是沒病徵個案。

本港的「禁聚令」將於4月23日失效，他說，要在4月9日，即對上一次出現本地感染個案後計起28天，未再有新增本地感染個案，或社區異常爆發，才可確定疫情受控，屆時政府可考慮如何放寬措施，但他強調，目前多地仍爆發疫情，疫苗要明年年中或之後才可供應，呼籲即使放寬措施，公眾及食肆等場所仍須保持警覺。對於本港會否出現第三波爆發，他認為本港疫情受外圍因素影響，包括內地省市會否出現第二波爆發，或海外地方疫情是否受控。

對於中學文憑試即將開考，被問到校方應如何確保考生健康，許指，得悉考試桌之間會相隔1.8米，是安全距離，考生進入考場前亦要量體溫，但建議考生現時開始每日量體溫，如發現有不適，應盡早求醫，最重要是早睡及注意個人衞生。

他又認為待疫情「爆發到咁上吓」，有必要進行社區抽驗，屆時才可知道疫情在香港的實際爆發情況，及社區內有多少人體內已存有抗體，目前難以估算相關數字。