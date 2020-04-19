抗疫基金援助建造業將簡化申請　首輪已發放逾5億元補助

新冠肺炎疫情重創各行各業，大批建築工人亦受影響。政府表示，第二輪「防疫抗疫基金」將向建造業工人發放一筆過7500港元資助，負責處理的建造業議會將簡化申請手序，而已申請首輪基金的工人毋須再為第二輪基金提交申請，冀盡快將錢送到工人手上。另外，首輪基金已向建造業界發放逾5.1億港元補助。

發展局局長黃偉綸今日(19日)發表網誌，兩輪「防疫抗疫基金」中對建造業的援助金額逾52億港元，當中首輪基金中對業界的援助達到9億港元，截至本月中已有21萬名前線建築工人及5200家建造業公司申請，並發放了超過5.1億港元補助。

黃又指，第二輪基金對業界支援金額逾43億港元，主要針對在首輪基金中未能受惠的業界，因此將向每名合資格的建造業工人發放一筆過7500港元的資助，預計逾53萬名人可以受惠，除地盤工人外，機電署、屋宇署、水務署及消防處認可的註冊工人亦可受惠。

他預期建造業界在疫情下可能會削減培訓開支，因此政府將向約600間提供建築及相關工程專業服務的顧問公司，提供每間公司上限5萬港元的培訓資助，每間公司涉及款項約3千萬港元。

建造業議會執行總監鄭定寕表示，業界可利用相關資助培訓員工，學習新技能及創新科技應用，例如建築信息模擬技術、組裝合成建築法及裝配式建築方法等，以適應行業發展。

鄭又指，議會負責處理兩輪基金的申請及派發補貼，而疫情下許多前線工人開工不足，有些甚至「冇工開」，相關補助金對工人可謂「及時雨」，議會會盡量簡化申請資助手續，而已申請首輪基金的工人毋須再為第二輪基金提交申請，議會將盡快公布餘下申請細節，盡快將補助金送到工人手上。