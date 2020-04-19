新冠肺炎患者年齡中位數為51歲　男女各佔一半

世界衞生組織上周六（18日）發布新冠肺炎疫情的每日形勢報告，分析113個國家和地區約70多萬個確診病例，指男女患者的整體比例約各佔一半，但在不同年齡層的比例有所區別；而患者年齡中位數則為51歲。

報告分析截至上周一（13日）的70多萬個確診病例，佔當時全球確診病例總數約44%。病例數據的分析顯示，患者總體年齡中位數為51歲，其中男性患者年齡中位數為52歲，女性患者年齡中位數為50歲。自2月24日以來，20至39歲的患者佔比愈來愈大，而60歲以上患者的比例反而縮小。

另外，總體男女患者的比例為1.03比1，但在不同年齡層比例有別。60至79歲的男患者明顯多於女患者，其中60至69歲男女患者比例為1.27比1，70至79歲的男女患者比例為1.34比1。20至29歲的患者則以女性較多，男女比例為0.85比1；80歲以上男女患者比例則為0.78比1。

世衞強調，上述病例數據主要來自歐美國家，其中美國、意大利和德國的病例佔74%，故分析結果不一定可以代表全球的整體情況。