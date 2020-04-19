菲印傭暫停簽證　僱傭中介生意跌80%促補貼8萬元

新冠肺炎全球大流行，多個國家相繼限制出入境人流，影響外傭到港。有約20個僱傭中介行業代表今(19日)表示，據了解約80%業界的生意額平均激跌70%至80%，同時須維持店舖營業，向在港外傭及僱主提供24小時服務，憂短期內將出現骨牌式結業潮。他們批評港府無視業界對港貢獻，亦未有作適當支援，促請當局提供一次性8萬港元津貼，協助業界繳交租金，渡過眼前難關。

業界代表楊偉宗指出，協助港人聘用海外傭工普遍佔該行業約70%生意額，其餘30%則為協助已完約的外傭續約等。惟香港外傭主要輸入國如菲律賓及印尼等，疫情尚未緩和，自上月起更暫停接受外傭簽證申請，業界變相被迫停運，生意大受打擊。他預計，新一批外傭最快10月才能回復正常到港人數。

中介公司東主何先生則指，大部分中介公司屬中小企，在疫情下要維持人手及店舖營運，以解答外傭或僱主對港府防疫措施的疑問，沒法「拉閘閂門」。惟業內未來至少還有4至5個月「零收入」，惟連同外傭宿舍，中介公司每月需支付約8萬至10萬港元租金，擔憂未來將出現結業潮。

另一名業界代表譚少華稱，業界普遍不認同防疫抗疫基金的「百分百擔保特惠貸款」有作用，亦有部分反映沒法申請，批評港府未有作出適當支援，要求政府正視行業釋放香港勞動力的貢獻，並發放8萬港元租金補貼。