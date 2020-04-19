洲際酒店明日停業員工嘆不捨　市民打卡留念

新冠肺炎疫情重挫香港經濟，旅遊業首當其衝，位於尖沙咀的香港洲際酒店月初宣布將停業2年進行大翻新，而今日(19日)為酒店的最後營業日，早上有不少一家大細前來「打卡」，回顧昔日在酒店歡聚的時光，有被遣散員工慨嘆不捨，亦擔心「疫市」下無出路。

居港28年的Peter，一早駕着愛車來到洲際酒店，並與朋友們拍照留念。他表示，近10年每個周日都會與友人駕車來洲際酒店吃早餐，他大讚酒店的停車場非常寬敞，在香港是絕無僅有，車聚亦不會騷擾到其他人，對酒店要停業2年感到可惜，日後要物色其他酒店與車友聚會。

除愛車之人，亦有女兒特地與父母到此用膳，懷緬過去10多年聚餐的歡樂時光。黃太形容洲際酒店「見證我哋香港人」，以往多年的煙花匯演也會來此觀賞，已成為會員10多年，定必要在酒店停業前再來，又指疫情下已多日沒有外出，今日是破例。其女兒又大嘆至今仍未住過洲際酒店非常可惜，雖然現時酒店住宿費大跌，但面對疫情亦不敢住。

任職廚師的吳先生指，已在洲際酒店工作6年，是自己第一份工，形容自己是在這裏成長，過程中「有喜有悲」，對於酒店今晚後就要告別，坦言不捨「始終呢間酒店都(營業)咁耐喇，成30幾年，由『麗晶』轉做(改名為)『洲際』，遲下又改名做『麗晶』，都有啲唔捨得，依家個模樣係咁，遲下唔知變做點樣」。