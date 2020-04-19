疫慌行山陷阱處處　女子烏蛟騰誤踩捕獸器受傷

新冠肺炎在全球疫情擴散，市民人人自危避免外出，同時有企業為防疫安排員工留家工作，如此疫情下各郊遊路線反成大熱，市民在「限聚令」下仍然各自組隊，到郊外遠足呼吸新鮮空氣。

然而，山上危機處處，山友意外時有發生，面對行山熱潮，市民對山上環境不熟悉，將有機會誤中「陷阱」！於昨晨(18日)9時許，一名姓何(40歲)女子，偕友人一同到大埔船灣郊遊徑遠足，原定打算由烏蛟騰行至大美督，惟途中不慎誤踩路邊一個捕獸器，幸有厚身行山鞋保護，僅傷及腳趾。

何女友人見狀慌忙報警，消防員隨即帶備工具上山，替何解困後送往那打素醫院治理，幸傷勢不重。行山専家鍾建民指，近日疫症下的確較多人行山強身健體，但其實「任何時間行山都要加倍小心」，尤其經驗較少的行山人士更應注意自己的身體情況及自身能力範圍。

鍾又指出行山人士要注意的數個陷阱，當中包括路線難度、蛇蟲威脅及山澗洪水等，建議市民應有足夠的行山知識，更要避免獨自行山。但今次的捕獸器夾傷事件在近年其實比較少見，在山友之間亦罕有提及，不排除該個捕獸器已放置在現場較長時間，又或附近村民用以防止野豬等野獸損害莊稼而放置。

鍾續指，捕獸器一般放置在較隱蔽的地方，較難防備，行山新手應選擇行走山徑大路，減慢步速，如要走入草叢範圍，則可用行山杖先行探路。他又建議行山人士穿着高保護性的行山鞋，除可保護腳部免被捕獸器夾傷外，亦可減低被蛇咬的風險。

根據《野生動物保護條例》，任何人未經許可不得管有或使用任何狩獵器具狩獵野生動物，違者最高可被判罰款5萬港元。此外，若狩獵或管有任何由《條例》指明的受保護野生動物，最高可判罰款10萬港元及監禁1年。