網民熱話：霸氣阿叔「出手」　一拳擊爆車窗

無情力的破壞力，有時是超出想像之外。昨日(18日)大埔就上演一場「出拳真人Show」，一名阿叔疑不滿七人車司機撞及其座駕側鏡後離開，上前追車並出拳「提醒」，竟一拳將七人車玻璃窗擊毀，碎片四散，場面令人目瞪口呆。

現場是大埔運頭街與運頭坊交界，網民將片段上載於Facebook「小心駕駛(討論別人駕駛態度)」，事發於昨日下午約3時，片段開始，身穿白衫的阿叔追着白色七人車，期間出拳敲打七人車玻璃窗，一瞬間，玻璃窗竟應聲爆裂，飛出玻璃碎片外，車窗亦出現蜘蛛網裂紋。七人車司機聞爆玻璃聲後，隨即停車，並隨阿叔到其座駕了解。未幾兩人再返回七人車，相信為商討賠償問題。

雖然阿叔在片段上半部顯得非常霸氣，但隨後要用紙巾抹出拳的左手，不排除手部亦受傷。不少網民好奇事件的來龍去脈，有目擊網民補充，當時阿叔座駕與七人車同時間轉入運頭坊，阿叔指七人車撞及其側鏡，於是響按提醒，惟對方未有反應，於是上前追截。事後車窗玻璃爆裂，而阿叔手部亦受傷流血。網民估計阿叔最終要賠錢收場：「自己流血又要畀錢，唔知以為佢好型！」不過亦有人認為阿叔「拳法」了得，「苦練幾10年童子功終於大派用場」。

網民有話說

Chris Ka Lok：乜塊玻璃咁易碎

Johnny Kan：型係要代價

Ding Ding Ding：血的教訓

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