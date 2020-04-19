打工仔疫情下減薪　調查指近3成負債人望還息不還本

新冠肺炎疫情打擊全球經濟，不少打工仔均面對減薪和裁員情況，同時可能面對沉重債務，造成家庭危機。工聯會在過去一周向218名非公屋居民進行調查，發現有36%受訪者期望銀行及財務機構可讓負債人無條件延遲還款，亦有31%人期望降低利息及27%人期望可「還息不還本」。

調查問到受訪者的債項類型，有62%受訪者正供樓，35%人有銀行債務，30%人有信用卡透支，亦有17%人有財務公司債務。調查亦顯示，正供樓的受訪者當中，亦有27%人有其他債務。

在還款金額方面，最多人即38%人每月需還款為1萬至2萬港元，30%人為每月還款1萬港元以下。另外，有38%人指還款佔家庭收入比例四成以下，有21%指佔四至五成，而佔八至九成及九或以上的共有9%。調查亦顯示，有30%正供樓的受訪者其還款佔家庭收入的逾一半。

調查要求受訪者評估其債務狀況，有53%人指其還款能力脆弱，可能需延遲還款，亦有10%人指自己無力還債。

工聯會新界東辦事處總幹事鄧家彪表示，根據金融管理局數據顯示，2019年家庭債務佔本地生產總值的78.5%，創近10年新高。他預計在疫情下，今年情況會更惡劣，認為政府應為家庭提供支援，避免有大量家庭因無力還債如需變賣資產、破產、甚至出現家庭悲劇。

工聯會強烈建議政府促成金管局，在未來一年全面落實個人債務「還息不還本」及「無償押後還款」，穩定家庭債務，以保社會穩定。