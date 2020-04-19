港台節目投訴爆燈　政界促廣播處長道歉交代

年花10億港元公帑的香港電台(港台)劣迹斑斑，被批評節目立場偏頗，一直備受質疑，早前港台電視節目《頭條新聞》涉抹黑警隊，遭警方兩度投訴，而港台節目《The Pulse》在訪問世界衞生組織官員時，又竟然詢問會否讓台灣加入世衞，被港府批評有違一個中國原則。根據通訊事務管理局的投訴數據顯示，港台各節目投訴數字高企，有政界人士認為投訴數字高，證明公眾眼睛是雪亮的，促廣播處長梁家榮應給公眾一個交代。

通訊局的投訴數據顯示，去年全年港台5個電視時政節目，包括《頭條新聞》、《視點31》、《城市論壇》、《鏗鏘集》及《議事論事》，合共接3548宗投訴。當中3531宗與去年6月開始的反修例等社會事件有關，主要涉及資料不正確、不負責任言論、鼓吹違法行為、美化暴力及偏頗等，當中《鏗鏘集》收最多投訴，達1346宗，其次是《頭條新聞》，去年收到776宗，當中773宗與反修例事件相關。

至於今年首3個月，該5個節目合共收到4102宗投訴，《頭條新聞》佔最多，共3326宗，當中逾3200宗與2月14日播出、即被指抹黑警隊的一集有關，大部份投訴指節目內容失實、偏頗、誤導、抹黑警隊及帶有仇警訊息。另《視點31》今年首3個月收到與反修例事件相關的的投訴共195宗，去年亦收384宗。

「23萬監察」發言人、前議員王國興認為，投訴數字高企證明公眾眼睛是雪亮的，去年反修例事件將香港搞得雞毛鴨血、流血不止，港台不但不反對暴力行為，5個時政節目更自稱以嘻笑怒罵形式嘲笑警方，鼓吹黑暴，完全是包庇縱容黑色暴亂，不如「執咗佢」以免浪費公帑，加上廣播處長梁家榮對事件完全置之不理、視若無睹，早前面對政府指責，亦完全不作交代，促請他應向公眾道歉，甚至問責辭職。