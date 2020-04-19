南亞學生幫油麻地偷的哥財物　揭另涉2宗同類案

昨日(18日)凌晨1時許，4名南亞裔少年在深水埗登乘的士，指示司機往油麻地方向行駛，當的士駛至京士柏道時，坐在前座乘客位的南亞漢示意停車，佯裝支付車資，趁機擸走司機位旁邊的財物，4人得手後跳出車廂，沿衛理道方向逃去。

遇竊的哥不甘損失，高呼「搶嘢」尾隨窮追，有熱心市民協助報警。警方接報趕至，旋即發現4匪蹤影，成功將他們截獲，並在其中1人身上起回贓物，以涉嫌盜竊拘捕4人。

油尖警區刑事偵緝(第一組)總督察葉秀蘭表示，被捕人士年齡介乎14至19歲，3人為學生，1人報稱運輸工人。另外，當中1人是持「行街紙」留港，其餘人士均持有香港身份證。

警方經深入調查後，相信被捕人士與至少2宗在西九龍警區發生的同類案件有關，賊人多選擇晚上或凌晨時分落手，懷疑是窺準西九龍屬旺區，易截的士而在相關地方犯案。3宗案件竊去的財物共值約2萬港元。案件交由油尖警區刑事調查隊跟進，正追查背後有否有集團操控或有人在逃。

警方提醒市民，尤其是的士業界人士，載客時切勿將貴重物品放在當眼處，應妥善保管以免賊人有機可乘。