港多2宗確診個案　本地個案患者為維珍航空地勤

本港新冠肺炎疫情放緩，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增2宗確診個案，分別是一名35歲男病人，本月17日由英國返港，屬輸入個案，居於紅磡寶石戲院大廈。另一宗是本地個案，是47歲女病人，為維珍航空的地勤職員，居於東涌裕東苑賀東閣。她發病後有上班，平時負責分流由英國返港的人士，其密切接觸者有69人，包括同事。今日是連續第8日錄得單位數確診數字，本港累計確診病例增至1026宗。

對於再有本地個案出現，張竹君估計感染源頭有機會是在機場，因該名地勤職員負責處理由英國抵港人士，雖然她未有與確診患者直接接觸，但不排除曾間接與確診者的密切接觸者接觸，或機場有環境受污染而感染。張指病人沒有到過高危地方，主要在居所附近活動，她的其中一名曾共膳的同事有病徵，需入院檢查，如市民從事較高危職業，要留意自己有否出現病徵，盡早求醫。

而今日確診的35歲男病人是一名教師，但1月後沒有上班，曾到英國，本月17日返港，之後在家居檢疫，目前在聯合醫院留醫。

由於本港近日有不少家居檢疫完結後才出現確診的個案，明日起所有抵港人士均會獲派兩個唾液樣本瓶，一個是回家後化驗，另一個是家居檢疫第12日交回衞生署。張指市民在第12日早上將樣本送去收集站，一般翌日晚上會知道化驗結果，因此第14日、即家居檢疫期完結前就會知道是否確診，可以回到社區。

醫院管理局總行政經理(醫療成效及科技管理)庾慧玲表示，今日再有34名確診病人出院，累計有602人出院，418人仍然留醫，當中8人危殆、6人嚴重。負壓病床使用率為49.7%，負壓病房使用率則為65.1%。