工會批工資補貼漏洞多　90%打工仔促設失業援助

新冠肺炎重挫香港百業，零售及服務等行業成為重災區，陸續放無薪假或裁員。有工會於上月下旬調查打工仔的就業狀況，發現逾70%受訪者於疫情下出現經濟困難，62%人在3個月內「零收入」。該會指現時工人處境水深火熱，批評港府的工資補貼計劃漏洞百出，亦未有援助失業人士，有如「見死不救」，促當局設立失業援助金，並限制僱主不得於領取工資補貼期間減薪及放無薪假等。

零售、商業及成衣業總工會上月下旬向273名打工仔發放問卷調查，當中接近70%從事零售及商用服務業。76%受訪者表示於疫情下出現經濟困難，62%人在3個月內全無收入，接近90%認為港府應建立不設資產審查的失業援助金。

該會總幹事張麗霞指出，不少零售業打工仔須放無薪假及裁員，認為「今時唔同往日」，失業人士難以即時找到新工作，惟港府沒任何針對性支援，形容疫情下的工人正處於水深火熱之中。她表示，早前收到1名零售業僱員的求助，指將於下月起與妻子雙雙失業，亦要供養家中2名年幼子女，財政壓力甚大，慶幸住所為長輩物業，否則「跳樓都唔掂呀」。

職工盟主席吳敏兒批評工資補貼計劃僅依賴員工監察，直言方法不可行：「唔相信打工仔可以全面掌握到所有員工嘅人數同薪酬」，斥港府把監察責任推至他人。吳又指，當局應修補上述漏洞，加強監察僱主支薪機制、加強保障散工或自僱人士等未能受惠的人士，並設立失業援助金。